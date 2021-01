Perleberg : Edeka-Filiale schließt Ende August

Die Edeka-Filiale in der Lindenstraße wird Ende August ihre Türen schließen. 20 Mitarbeitern wurde gekündigt.

Perleberg | Für die Edeka-Kunden in Perleberg gibt es, was die Zukunft anbelangt, zwei Nachrichten: eine gute und eine schlechte. Während in der August-Bebel-Straße ein neuer Markt mit einer Verkaufsfläche von circa 1500 Quadratmetern entstehen soll, kam jetzt die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.