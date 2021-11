Handball-Verbandsliga : PHC Wittenberge klarer Außenseiter gegen Tabellenführer

Alles andere als einfach ist die Situation für die Handballer des PHC Wittenberge. Und jetzt kommt ausgerechnet der Verbandsliga-Spitzenreiter in die OSZ-Halle. Am Samstag um 17 Uhr ist der 1. SV Eberswalde zu Gast.

