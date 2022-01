Handball auf Landesebene : PHC Wittenberge im Kellerduell gegen Wittstock nur Außenseiter

Die Handballer vom PHC Wittenberge gehen laut Trainer Steffen Tonello nur als Außenseiter in das Verbandsliga-Kellerduell am Samstag um 17.30 Uhr beim FK Hansa Wittstock. Die Personalsituation beim PHC bleibt angespannt.

Wittenberge | Während sich die Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn langsam zu Ende neigt, stehen die Akteure in den unteren Spielklassen mittendrin im Meisterschaftsbetrieb. Von den Prignitzer Teams ist an diesem Wochenende nur der PHC Wittenberge im Einsatz. Die Elbestädter sind in der Verbandsliga Nord am Samstag um 17.30 Uhr zu Gast beim F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.