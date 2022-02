Handball-Verbandsliga Nord : PHC Wittenberge holt gegen Wusterwitz einen Punkt für die Moral

Die Handballer vom PHC Wittenberge haben in der Verbandsliga Nord einen Punkt für die Moral geholt. Gegen den SV Blau-Weiß Wusterwitz zeigten die Elbestädter vor allem in kämpferischer Hinsicht eine gute Leistung.

Wittenberge | Die Handballer vom PHC Wittenberge haben in der Verbandsliga Nord einen Punkt für die Moral geholt. Beim 24:24 (9:13) gegen den als Tabellen-Vierter angereisten SV Blau-Weiß Wusterwitz zeigten die Elbestädter in der heimischen OSZ-Halle vor allem in kämpferischer Hinsicht eine gute Leistung, bleiben mit nun 3:19 Punkten aber weiter am Ende der Tabelle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.