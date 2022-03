Handball-Verbandsliga Nord : PHC Wittenberge bricht nach der Halbzeitzeitpause ein

Eine Halbzeit lang schnupperten die Handballer vom PHC Wittenberge im Heimspiel gegen den SV Motor Hennigsdorf in der Verbandsliga Nord am zweiten Saisonsieg. Nach einem 17:14 zur Pause verlor der PHC noch mit 29:37.

