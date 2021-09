PHC-Handballer in Wusterwitz : Wittenberger wollen gegen robusten Gegner in den Rhythmus finden

Auf den PHC Wittenberge wartet in der Verbandsliga Nord bei Blau-Weiß Wusterwitz eine schwere Aufgabe. Landesligist HC Pritzwalk empfängt Germania Milow. In der Kreisliga heißt das Derby Pritzwalk II gegen PHC II .

Wittenberge | Die Handballer des PHC Wittenberge haben die Auftaktniederlage gegen Werder abgehakt, der Blick geht nach vorn. Und da wartet am 2. Spieltag der Verbandsliga Nord eine schwere Aufgabe auf die Prignitzer. Sie sind am Samstag um 18 Uhr zu Gast beim SV Blau-Weiß Wusterwitz. Die Gastgeber sind mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Ein recht d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.