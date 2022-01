PHC-Handballer verlieren : Zweite Hälfte der Wittenberger Handballer in Wittstock macht Mut

Die erhoffte Überraschung gelang den Handballern des PHC Wittenberge nicht. Aber sie schafften es, nach deutlichem Rückstand die 25:29 (8:15)-Niederlage in der Verbandsliga Nord bei Hansa Wittstock in Grenzen zu halten.

Wittenberge | Die erhoffte Überraschung gelang den Handballern des PHC Wittenberge nicht. Aber sie schafften es, nach einem deutlichen Rückstand die 25:29 (8:15)-Niederlage in der Verbandsliga Nord bei Hansa Wittstock mit viel Kampf in Grenzen zu halten. Bis zum 3:3 (7.) gestaltete der PHC, der erneut ohne richtigen Kreisläufer antreten musste, die Partie offen. Dann gelangen bis zum Wechsel nur noch fünf Treffer und die Gäste lagen mit 8:15 im Hintertreffen. Drohendes Debakel mit Kampf verhindert In der zweiten Hälfte schien sich ein Debakel anzubahnen. Der Rückstand wuchs zunächst auf 8:18 (34.), später auf 10:22 (42.). Doch dann wehrten sich die PHCer, kamen durch fünf Tore in Folge zum 15:22 (46.) näher heran. Und die Wittenberger kämpften weiter, verkürzten den Rückstand bis auf drei Tore (25:28/60.). Zu mehr reichte es aber nicht. Zu viele Fehler, zu wenig Selbstvertrauen „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und dann schon zu früh den Kopf hängen gelassen. Zweite Halbzeit sind wir dann über Kampf ins Spiel gekommen. Dennoch insgesamt zu viele Fehler und zu wenig Selbstvertrauen. Kämpferisch kann man der Mannschaft in Halbzeit zwei keinen Vorwurf machen“, berichtete PHC-Trainer Steffen Tonello. Statistik ...

