Wieder vor den eigenen Fans : Wittenberger Handballer gegen Wusterwitz mit nächstem Heimspiel

In seinem zweiten von drei Heimspielen in Folge erwarten die Handballer des PHC Wittenberge das Team von Blau-Weiß Wusterwitz. Anpfiff der Partie in der Verbandsliga Nord ist am Samstag um 17 Uhr in der OSZ-Halle.

Wittenberge | In seinem zweiten von drei Heimspielen in Folge erwarten die Handballer des PHC Wittenberge das Team von Blau-Weiß Wusterwitz. Anpfiff der Partie in der Verbandsliga Nord ist am Samstag um 17 Uhr in der OSZ-Halle. Wusterwitz überrascht zuletzt auswärts Wusterwitz erwies sich in der jüngeren Vergangenheit als kleine Wundertüte. Die Mannschaft ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.