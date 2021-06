Ort für regionale Produkte : Wittenberge erhält neue Markthalle

Wittenberge soll eine Markthalle für regionale Produkte erhalten. Betreiber Tobias Spill hat bereits über 20 Lieferanten gefunden. Anfang September soll es losgehen.

Wittenberge | Noch ist die kleine Halle eine Baustelle. Wer sich das künftige Markttreiben vorstellen will, braucht noch einige Fantasie. Doch Anfang September will Tobias Spill, der Inhaber der benachbarten Elblandmosterei seine Regionalmarkthalle eröffnen. Auch wenn noch eine ganze Reihe Bauarbeiten erforderlich sind, das in den vergangenen Monaten Erreichte läss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.