Offene Läden in der Prignitz : Einzelhändler blicken nach Potsdam

Werden Einzelhändler in der Prignitz ab Montag öffnen können? Die Entscheidung steht aus.

Prignitz | Werden die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen in Brandenburg umgesetzt, könnte der Einzelhandel in der Prignitz schon am Montag öffnen. Der Landkreis hat seit einer Woche eine stabile Inzidenz bei den Neuinfektionen. Sie liegt unter 50, was die Voraussetzung für eine Öffnung ist. Warten auf Potsdam Ob diese kommt, ist am Nachmittag noc...

