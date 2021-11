Oberstufenzentrum Wittenberge : 13-Klässler verkaufen Kuchen für ihren Abi-Ball

Am Sonnabend boten einige Schüler des OSZ Wittenberge Getränke und vorweihnachtliches Gebäck an. Sie wollen damit ihren Abi-Ball finanzieren.

Perleberg | Das frühe Aufstehen am Sonnabend sei ihnen schwer gefallen, sind Tina Mannigel, Jannes Schöne und Emilie Meißner ehrlich. Dennoch stehen sie lächelnd an ihrem Verkaufsstand, den sie auf dem Lidl-Parkplatz, direkt vor dem Blumengeschäft „floraconcepts“ aufgebaut haben. Seit 8 Uhr stehen sie hier, haben an diesem Morgen sogar die ersten Schneeflocken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.