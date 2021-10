Ausraster im Prignitz-Fußball : Rassistische Beleidigung bei Kreispokal-Krimi in Meyenburg?

Ein Krimi mit unschönen Begleiterscheinungen in Meyenburg, eine nicht unbedingt erwartete Verlängerung in Weisen und eine Spielabsage in Pankow: Das Achtelfinale im Oberen Kreispokal von Prignitz-Ruppin hatte es in sich.

Prignitz | Ein Krimi mit unschönen Begleiterscheinungen in Meyenburg, eine nicht unbedingt erwartete Verlängerung in Weisen sowie eine Spielabsage in Pankow: Das Achtelfinale im Oberen Kreispokal von Prignitz-Ruppin hatte es in sich. Die großen Überraschungen blieben allerdings aus. Das Viertelfinale soll laut Rahmenterminplan am 14. November (Sonntag) ausgetrag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.