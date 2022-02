Spielgeräte für Wittenberge : Neuer Zug für den Spielplatz am Rosenweg

Am Mittwoch stellte die Stadt Wittenberge die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz im Rosenweg/Ecke Nelkenweg auf. Tatkräftige Unterstützung beim Aufbau gab es vom Sportverein BSV Veritas.

Wittenberge | Der neue Zug ist da. In leuchtendem Rot, Gelb und Blau präsentiert sich die große Lok mit ihren drei Waggons im Schlepp auf dem Spielplatz im Rosenweg/Ecke Nelkenweg. Am Mittwoch stellte die Stadt Wittenberge die neuen Spielgeräte an ihrem Bestimmungsort auf. Tatkräftige Unterstützung beim Aufbau gab es vom Sportverein BSV Veritas in persona von Mike ...

