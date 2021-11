Prignitz : Neues Optiker-Geschäft in Wittenberge

Firma Augenblicke öffnen an zweitem Standort neuen Laden.

Wittenberge | Viele Geschäfte haben in diesen Tagen große Sorgen, doch manchen haben auch Mut und starten neu durch. Dazu gehört das Optiker- und Hörakustik-Fachgeschäft Augenblick in Wittenberge. Am 22. November hat Inhaberin Anette Schulz eine weitere Filiale in der Bahnstraße in Wittenberge eröffnet. Facebook Iframe Zu den Gratulanten gehörten unter ande...

