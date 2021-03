Neues Fahrzeug beim THW : „Mausi“ ist jetzt außer Dienst

Das Technische Hilfswerk, Ortsverband Wittenberge am Standort Cumlosen, hat ein neues Fahrzeug erhalten.

Cumlosen | An diesem Sonnabendvormittag will das Wetter so gar nicht zu dem freudigen Anlass passen. Dunkle Wolken, stürmische Böen und Dauerregen machen den Helferinnen und Helfern beim Technischen Hilfswerk (THW), Ortsverband Wittenberge, allerdings wenig aus. An ihrem Standort in Cumlosen ist an diesem Freitag ein nagelneues Fahrzeug eingetroffen, und da ist ...

