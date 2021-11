Neueröffnung am Brink : DRK präsentiert zweite Tagespflege in Lenzen

Im Innern des historischen Fachwerkhauses verbirgt sich neueste Smart-Home-Technik. Bei den Gästen der neuen Tagespflege dürften da wenig Wünsche offen bleiben.

Lenzen | Zu diesem Ereignis war eigens der Frauenchor Lanz-Lenzen zusammengekommen, überreichte einen „musikalischen Blumenstrauß“ und hatte gar ein Lied umgeschrieben, dass es dem Anlass gemäß sei: „Herr Doktor Hilscher und das DRK machen zusammen hier Wünsche war“, hieß es darin. Denn in die alte Scheune am Brink ist am Montag die Tagespflege des DRK gezogen...

