Tischtennis-Titelkämpfe : Neuer Name hält Einzug in die Liste der Prignitzer Kreismeister

Prignitz | In die Meisterliste der Kreisfachverbandes (KFV) Tischtennis hat sich ein neuer Name eingetragen. Vincent Lau vom ESV Wittenberge holte sich erstmals den Titel bei den Prignitzer Herren. Kreismeisterin der Damen wurde bei den in Pritzwalk ausgetragenen Titelkämpfen Mandy Lent vom SV Einheit Glöwen. Sie war die einzige Starterin in der Damenkonkurrenz ...

