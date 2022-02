Umzug : Neue Schiedsstelle in Pritzwalk

Steffen Rösinger sitzt jetzt in der Gartenstraße

Pritzwalk | Das Büro der Schiedsstelle in Pritzwalk ist nicht mehr wie bisher im Bahnhof, sondern in der Gartenstraße. Der gewählte Schiedsmann, Steffen Rösinger, hat sein Büro in der Gartenstraße 12, Haus 1 der Stadtverwaltung Pritzwalk eingerichtet. Die Schiedsstelle hat jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr Sprechstunde. Erreichbar ist si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.