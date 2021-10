Anastasia-Bewegung im Goldenen Grabow : Wie völkische Siedler eine rechte Ideologie in die Prignitz verbreiten

Sie tragen Leinenhemden, bringen sich ins Dorfleben ein und bauen Biogemüse an. Auf den ersten Blick scheinen die Siedler im Goldenen Grabow harmlos. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich eine rechte Ideologie.

Prignitz | Vor einigen Monaten nahm Elisa Igersheim an einer Veranstaltung in der Nähe von Pritzwalk teil. Ziel des Abends war es, Gastronomen mit regionalen Produzenten in Austausch zu bringen. Als Mitglied des Ernährungsrats Prignitz-Ruppin hoffte sie auf nette Gespräche unter Gleichgesinnten. Es sollte anders kommen. Denn unter den Teilnehmern war ein Paar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.