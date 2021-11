Ausbau des Krankenhauses : KMG Klinikum in Pritzwalk bekommt zwei neue Oberärzte

Das KMG Klinikum Pritzwalk baut die Klinik für Gefäßchirurgie zur größten Abteilung dieser Art im Umkreis von über 100 Kilometern aus.

Pritzwalk | Mit zwei neuen Gefäßchirurgen verstärkt das KMG Klinikum sein Pritzwalker Krankenhaus. Dr. Andreas Laipple und Dr. Hiltrud Haupenthal sind seit dieser Woche als leitende Oberärzte neu im Team, teilt Pressesprecher Christian Meier mit. Zuvor waren beide am Jüdischen Krankenhaus in Berlin tätig. "Mit der Aufstockung des Teams ist jetzt am KMG K...

