Ausflugslokal öffnet : Neue Mühle in Perleberg nimmt Betrieb wieder auf

Perleberg | Die Neue Mühle in Perleberg nimmt den Betrieb wieder auf. Nach einer Pause öffnet das Restaurant an der Stepenitz wieder für seine Gäste. Los geht es mit noch verkürzten Öffnungszeiten. Von Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr können Besucher wieder in das Perleberger Ausflugslokales kommen. Weiterlesen: An der neuen Mühle soll wieder mehr gefeiert ...

