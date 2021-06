Neue Kneipe : Drinks und Rock ’n’ Roll nun täglich in Wittenberge

Petra Holzmann betreibt nun das ehemalige „Kindl-Eck“ in der Perleberger Straße. Das Lokal heißt nun "Klön-Eck 15" und bietet an sieben Tagen in der Woche, Kaffee, Würstchen und Bier.

Wittenberge | Seit dem 1. September hat das „Kindl-Eck“ in der Perleberger Straße eine neue Inhaberin. Vielen Wittenbergern dürfte das bislang entgangen seien, denn kurz nach der Wiedereröffnung musste das Ecklokal coronabedingt auch schon wieder schließen. Dabei war der Übergang eigentlich so nahtlos vonstatten gegangen, betont die neue Kneiperin Petra Holzmann...

