Berliner ziehen nach Rühstädt : Neue Inhaber im Hofcafé „Alte Mühle“

Die Alte Mühle in Rühstädt hat neue Inhaber und bietet damit auch in diesem Sommer wieder selbstgebackenen Kuchen sowie warme Mittag- und Abendessen an. Steckenpferd des jungen Paares ist aber der Flammkuchen.

Rühstädt | Gemächlichkeit ist keine Eigenschaft, die sich mit Schwalben in Verbindung bringen ließe. Die Vögel sausen zwischen der roten Backsteinscheune und dem Innenhof hin und zurück, besorgen Futter für sich und ihre Jungen. Alles in irrsinniger Geschwindigkeit. In der alten Mühle selbst geht es nicht weniger geschwind daher. Da wechselt Fedor von Glasenapp ...

