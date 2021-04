Neue Gemeinschaft : In Marienfließ kehrt wieder Leben ein

Im ehemaligen Stift Marienfließ gründen Almut und Helmut Kautz eine neue geistliche Gemeinschaft.

Marienfließ | In der imposanten frühgotischen Klosterkirche in Marienfließ versammeln sich an diesem Mittag fünf Personen im altehrwürdigen Chorgestühl, um gemeinsam zu beten. Denn in der ehemaligen Stiftskirche entsteht eine neue ökumenische Kommunität. Im vergangenen Jahr ist Helmut Kautz hier im Pfarrsprengel Westprignitz zum evangelischen Pfarrer ernannt worden...

