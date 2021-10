E-Mobilität auf dem Dorfanger : Neue E-Ladesäule in Berge bereits über App zu finden

Die neue E-Ladesäule auf dem Dorfanger in Berge ist freigeschaltet. Sie hat zwei gleichzeitig nutzbare Ladepunkte mit jeweils einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Alle gängigen Ladekarten-Anbieter können benutzt werden.

Berge | Jürgen Neher holt sein Ladekabel mit Adapter hervor, schließt sein etwa vier Jahre altes E-Auto damit an die neue E-Ladestation auf dem Dorfanger in Berge an. Den Adapter benötigt er, um sich mit der Säule, die eine Typ 2 Steckdose hat, verbinden zu können. Neben ihm steht Martin Köchele, Kundenbetreuer für technische Produkte bei der Wemag. Auch er h...

