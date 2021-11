Supermarkt Karstädt : Netto eröffnet modernisierten Markt

Der Umbau ist abgeschlossen, ab Morgen öffnen sich wieder die Türen des Netto-Marktes in Karstädt.

Morgen eröffnet die modernisierte Netto-Filiale | Ab Morgen können Kunden wieder im Karstädter Netto-Markt in der Postliner Straße einkaufen. Das Unternehmen kündigt die Wiedereröffnung seiner modernisierten Filiale an. In der neuen Filiale erhalten Kunden zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte, heißt es in der Mitteilung. Nach Angaben der ...

