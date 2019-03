Wittenberge : Nahmaschinenwerk Veritas startet Testbetrieb

Produzent der bekannten Nähmaschinen in Wittenberge will an alte Erfolge anknüpfen.

von svz.de

31. März 2019, 20:00 Uhr

Im Veritaspark bahnt sich eine Sensation an. Das Nähmaschinenwerk hat eine Testproduktion gestartet. Nach außen hin künden nur die rauchenden Schornsteine des Kraftwerks von der jüngsten Entwicklung. Offizielle Kommentare gibt es nicht.

Foto: Jens Büttner/dpa

Ein früherer Mitarbeiter bestätigt aber die angelaufene Produktion. Er spricht zunächst von kleinen Stückzahlen. Schrittweise soll das Niveau von 1989 angestrebt werden: alle 20 Sekunden eine Nähmaschine. Die Nachfrage nach Nähmaschinen steige weltweit, vor allem im asiatischen Bereich, berichten Wirtschaftsblätter übereinstimmend. Anlässlich 125 Jahre Markenname Veritas wäre die neuerliche Produktion das schönste Geschenk für das Werk.