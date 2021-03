Nachruf : Im Wittenberger Fotozirkel hat alles angefangen

Zum Tod von Wittenberges Starfotografen Klaus Ender.

Rügen/Wittenberge | Auch wenn Klaus Ender in Berlin geboren wurde, er lange Zeit auf Rügen, in Potsdam sowie in Österreich lebte, so hat dieser Starfotograf auch etwas mit Wittenberge zu tun. Und so erinnert sich der Veritasklub an einen Mann, der mit der Fotografie einst in der Elbestadt angefangen hat. Am Donnerstag ist Klaus Ender auf „seiner“ Insel Rügen im Alter von...

