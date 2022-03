Gemeinde Karstädt lädt ein : Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt in Blüthen wieder Ostermarkt

Am 19. und 20. März öffnet sich das Tor zum Veranstaltungszentrum in Blüthen. Die Gemeinde Karstädt lädt zum Frühlings- und Ostermarkt ein, der allerdings nur draußen stattfindet. Etwa 45 Händler haben sich angekündigt.

Blüthen | Auf dem Wirtschaftshof an der Reithalle in Blüthen präsentieren am 19. und 20. März regionale und überregionale Händler ihre Waren. Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Gemeinde Karstädt wieder zu dem weit über die Prignitzer Kreisgrenzen hinaus beliebten Frühlings- und Ostermarkt ein. Das Veranstaltungsgelände ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.