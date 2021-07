Nach Corona-Pause : Star-Tenor kommt nach Perleberg

Björn Casapietra, bekannter Tenor, Moderator und Schauspieler, gibt im Rahmen seiner Tournee „Hallelujah – Die schönsten Himmelslieder“ am 15. August ein Konzert in der Perleberger St.-Jacobi-Kirche.

Perleberg | Der bekannte Tenor, Moderator und Schauspieler („Unter uns“, „St. Angela“) Björn Casapietra gibt am Sonntag, 15. August, um 17 Uhr ein Konzert in der St.-Jacobi-Kirche in Perleberg. Nach monatelanger coronabedingter Bühnenabstinenz wird der Sänger seine Anfang 2020 begonnene Tournee „Hallelujah – Die schönsten Himmelslieder“ fortsetzen. Dabei präse...

