Naturschutzbund Rühstädt : Kräuter für die Hausapotheke und die Küche

Vom Echten Thymian über Gemeine Schafgarbe bis hin zum Gänseblümchen. Ellen Beuster vom Besucherzentrum des Naturschutzbundes in Rühstädt gibt einen Einblick in die Vielfalt heimischer Heil- und Küchenkräuter.

Rühstädt | Gewürze runden für den vollkommenen Geschmack jede Mahlzeit optimal ab, doch auch viele Kräuter geben den Rezepten das besondere Etwas. „Eine unglaubliche Auswahl an Kräutern finden wir nicht nur in Topfkulturen, sondern insbesondere in unserer heimischen Umgebung,“ erklärt Ellen Beuster vom Besucherzentrum des Naturschutzbundes in Rühstädt. Sie gibt ...

