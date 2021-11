Gerichtsbericht : Mutmaßlicher Räuber hatte Geldsorgen

Prozessauftakt im Landgericht Neuruppin. Mutmaßlicher Täter soll Supermarkt überfallen und ohne zu bezahlen getankt haben.

Neuruppin | Dem 58-Jährigen stand wohl finanziell das Wasser bis zum Hals. So hörte es sich jedenfalls an, als der Angeklagte gestern über sein bisheriges Leben berichtete. Der gebürtige Münchner muss sich derzeit vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Er soll am 6. August 2020 einen NP-Markt in Glöwen überfallen und im April dieses Jahres in Havelberg ge...

