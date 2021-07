Perleberg : Mutige Rettungshunde üben Einsatz mit Drehleiter

Eine Woche trainieren Rettungshundeführer aus ganz Deutschland an verschiedenen Orten in der Prignitz. Am Sonnabend stand eine nicht alltägliche Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg an.

Perleberg | Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg bringen die Drehleiter vor dem abbruchreifen, ehemaligen Finanzamt in der Rolandstadt in Stellung. Gordon Wimmer bedient die Technik, Ralf Arnold wartet im obersten Stockwerk des Hauses und Gerald Hoffmann fährt im Korb der Drehleiter. Er hat an diesem Sonnabend keine alltäglichen Mitfahrer auf dem Weg na...

