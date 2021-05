Offene Prignitzer Museen am Sonntag : Museen öffnen wieder: Neue Dauerausstellung in Meyenburg

Das Modemuseum öffnet am Sonntag wieder seine Türen und hat die Dauerausstellung komplett überarbeitet..

Meyenburg | In den Räumen des Modemuseums auf Schloss Meyenburg ging es in den vergangenen Monaten recht betriebsam zu. Nicht durch Besucher, denn das Modemuseum war wie alle anderen vom Lockdown betroffen. Seit Anfang November letzten Jahres waren die Türen geschlossen. Stattdessen haben die Mitarbeiterinnen die Ausstellung komplett umgebaut. An diesem Sonntag d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.