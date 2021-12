Kreiskrankenhaus Perleberg : Corona-Ausbruch in der Klinik

Am Dienstag meldete der Landkreis 16 positive Corona-Fälle im Perleberger Krankenhaus. Mittlerweile ist die Zahl auf 22 gestiegen.

Perleberg | Das Kreiskrankenhaus in Perleberg arbeitet am Limit. Die Zahl der Corona-Patienten steigt auf 36, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Jetzt sind auch eigene Mitarbeiter erkrankt. Gleichzeitig gab es für die Mitarbeiter des Hauses eine süße Überraschung. Am Dienstag meldete der Landkreis 16 positive Corona-Fälle aus dem Perleberger Kranke...

