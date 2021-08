Prozess in Pritzwalk : Dreifacher Mutter droht wegen illegalem Zigarettenhandel der Knast

7,8 Millionen Zigaretten, 1,2 Millionen Euro Tabaksteuern, 893.000 Euro Gewinn. Diese Zahlen zeigen, dass es im Prozess gegen die Frau nicht um eine Lappalie geht. Jetzt droht ihr Haft.

Pritzwalk | Sie kam mit ihrem zwei Monate alten Säugling im Autositz im Gericht an: Thi Tuyet T. Die 34-Jährige ist seit heute vor dem Landgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Handel mit Zigaretten im großen Stil an der Steuer und am Zoll vorbei gemanagt zu haben. 7,8 Millionen illegale Zigaretten Die dreifache Mutter soll laut Ankla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.