Corona in der Prignitz : Ansturm auf die Wittenberger Impfstelle

Die Impfkampagne in der Prignitz hat in dieser Woche noch einmal deutlich zugelegt. Angesichts neuer Höchststände bei den Infektionen und der neuen Omikron-Variante wird es auch zwischen den Feiertagen Impftermine geben.

Prignitz | Impfmüde sind die Prignitzer nicht. Das lässt sich nach dieser Woche sagen. Die erst am Dienstag eröffnete Impfstelle in der Bahnstraße Wittenberge ist bis einschließlich heute restlos ausgebucht. „Für den morgigen Sonnabend gibt es noch wenige freie Termine“, sagt Marcus Bethmann, der den Impfstab des Kreises leitet. Mehr Möglichkeiten bestünden in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.