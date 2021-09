Elblandfestspiele Wittenberge : Die Frau der 100 Masken

Bei den Künstlern der Elblandfestspiele macht Maskenbildnerin Heidemarie Furmanek den letzten Pinselstrich. Ihr eigentliches Reich war aber die Komische Oper Berlin. Ihr Lebenswerk zeigt eine Ausstellung.

Berlin/Wittenberge | Heidemarie Furmanek möchte seit Jahren in den Ruhestand gehen. Doch gelingen will ihr das nicht. „Vielleicht ein bisschen weniger arbeiten“, nennt sie selbst diesen „Un-Ruhestand“. In diesem Jahr hat sie die Sommerausstellung im „Ratz Fatz“ gestaltet, dem Kulturzentrum in Berlin-Schöneweide. Ihre Arbeiten als Maskenbildnerin und Friseurin bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.