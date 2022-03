Polizeieinsatz Wittenberge : Mehrere Leute mit Messer bedroht und ausgeraubt

Am Dienstagabend wurden zwei Menschen im Stadtgebiet Wittenberge mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Es wird vermutet, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt.

Wittenberge | Durch einen bislang Unbekannten wurden am Dienstagabend gegen 18 Uhr im Wittenberger Stadtgebiet zwei Raubstraftaten begangen. Das teilte am Mittwoch die Polizeidirektion Nord mit. Nachdem ein Wittenberger gegen 17.50 Uhr 50 Euro Bargeld von einem Bankautomaten am Karlplatz abhob, sprach ihn ein Mann an. Er bedrohte ihn mit einem Messer und forderte d...

