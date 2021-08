Lokführer streiken : Trotz GDL-Streik mit dem Zug von Berlin nach Wittenberge

Unser Reporter ist am Mittwochmorgen mit dem Zug nach Wittenberge gefahren. In Eberswalde fuhr der Zug noch, dann strandete er in Berlin und lernte gezwungenermaßen die Vorzüge der DB-Lounge und der ODEG kennen.

Berlin/Wittenberge | 4.50 Uhr. Der Tag beginnt früh. Laut Website der Deutschen Bahn gibt es genau eine Verbindung an diesem Morgen von Eberswalde nach Wittenberge und die will ich bekommen. Meine freien Tage habe ich bei meiner Familie verbracht, nun will ich zurück in die Redaktion. Mit dem Regionalzug nach Berlin gibt es keine Probleme. Der verkehrt regulär. Aber hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.