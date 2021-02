Perleberger Denkmalprojekt : Lions erneuern Denkmal

Die Sanierung des Denkmals für die Gefallenen des ersten Weltkrieges ist das jüngste Lions-Projekt.

Perleberg | Sie engagieren sich für das Hospiz in Wittenberge, zeichnen erfolgreiche Absolventen an den Gymnasien aus und sind ganz aktuell dabei, das Heldendenkmal im Friedrich-Engels-Park in Perleberg zu erneuern – der Lions Club Perleberg bzw. dessen Förderverei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.