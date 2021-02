Getrennt durch die B 189 : Lindenberger wollen mit ihrer Straße nach Wittenberge „umziehen“

Bürger einer abgetrennten Lindenberger Straße wollen nach Wittenberge wechseln. Doch das Verfahren ist kompliziert.

Wittenberge | Ein Brief von drei Familien aus der Straße am Bahndamm und drei weiterer Bürger an den Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann sorgt für viel Arbeit im Rathaus und einige Aufregung in Lindenberg. Denn die Bürger wollen, dass ihre Straße vom Ortsteil L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.