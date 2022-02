Wittenberger Bäume : Linden in der Thälmann-Straße in Rekordtempo gefällt

Die 100-jährigen Linden vor dem Marie-Curie-Gymnasium sind Geschichte. Sie mussten der Ende März beginnenden Sanierung der Straße weichen.

Wittenberge | In Wittenberge sind die 50 Linden in der Ernst-Thälmann-Straße am Montag gefällt worden. Innerhalb weniger Stunden waren die Bäume in dem Straßenabschnitt vor dem Marie-Curie-Gymnasium Geschichte. Mit der Fällung wurde die Sanierung des Straßenzuges in den nächsten Monaten vorbereitet. Das Aus der rund 100-jährigen straßenbildprägenden Bäume hatte in ...

