Ausschuss für Stadtentwicklung : Lidl will seinen Markt in Perleberg vergrößern

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat dem Grundsatzbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes für einen Lidl-Neubau zugestimmt. Wenn dann die Planung Erfolg hat, kann das Unternehmen einen Neubau errichten.

Perleberg | Nein, es wird vorerst keine Schließungen am Standort Berliner Straße 35 in Perleberg geben. Auch wenn der Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplanes gegeben hat. Hinter dem bürokratischen Titel „zur Ausweisung eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel“, verbirgt sich die Realisierung e...

