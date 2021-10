Lichtersonntag in Wittenberge : Am Lichtersonntag lockt Straßenfest in die Innenstadt

C. Stehr

C. Stehr

Am 7. November findet in Wittenberge der Lichtersonntag statt. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Es sind einige Highlights geplant. Auch die Geschäfte öffnen, laden die Besucher zum Bummeln ein.

Wittenberge | Nach einem Jahr Zwangspause ist es wieder so weit: Der Lichtersonntag in Wittenberge wird stattfinden, teilt am Montag der Wittenberger Interessenring mit. Die Besucher werden nicht nur geöffnete Geschäfte erwarten, die zum Shoppen und Bummeln einladen, sondern auch ein paar Highlights. Unabhängig von der steigenden Corona-Inzidenz sei ein Besuch unab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.