Paukenschlag von der Impffront : Corona-Impfzentrum Perleberg schließt

Das Impfzentrum Perleberg wird schließen. Die letzten Erstimpfungen gibt es am 2. Juli. Die Nachfrage ist eingebrochen, eine Weiterführung macht keinen Sinn, sagt der Landkreis.

Prignitz | Paukenschlag von der Impffront: Das Impfzentrum Perleberg wird schließen. Deutlich früher als noch vor zwei Wochen angedacht. Letzte Erstimpfungen sind am 2. Juli möglich, sagt Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Katastrophenschutz im Landkreis. Grund ist die eingebrochene Nachfrage. In der vergangenen Woche gab es 2823 Erstimpfungen, in dieser sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.