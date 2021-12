Innovatives Projekt : Ein Lehmbauzentrum als neues Ziel der Gemeinde Karstädt gesetzt

Die Gemeinde Karstädt kann für das zukunftsweisende Vorhaben, das die Nutzung des historischen Baustoffes Lehm als Lärmschutz vorsieht, Fördergelder aus dem DDR-Parteivermögen in Höhe von 880.000 Euro beantragen.

Karstädt | Lärmschutz aus Lehm an Autobahnen - das hat sich das Nebeliner Zentrum für Peripherie auf die Fahnen geschrieben. Was vor drei Jahren relativ klein in dem Dorf anfing, zieht mittlerweile große Kreise auch weit über die Prignitzer Kreisgrenzen hinaus. Die Grundidee für eine Lärmschutzwand aus Lehm ist die gegenüber herkömmlichen Lärmschutzwänden besser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.