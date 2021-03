Leerstand seit einem Jahr : Welchen Weg geht die Plattenburg?

Seit nunmehr über einem Jahr steht die Plattenburg leer. Wenig Interesse auf die Ausschreibung der Burg.

Glöwen | „Die Ausbeute ist dürftig", sagt Bürgermeisterin Anja Kramer am Dienstagabend in der Gemeindevertretung. Auf die Ausschreibung der Plattenburg sei lediglich ein Konzept eingegangen. Allerdings habe es in der Vorwoche eine mündliche Interessenbekundung des Prignitzer Bauunternehmers Hellwig gegeben, eine GbR zu gründen. So könne sich dieser vorstellen,...

