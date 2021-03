Wittenberger Wasserbauer : Wittenberger Heribert Schulz wird 90 Jahre

Der Wittenberger Herybert Schulz wird Montag 90 Jahre. Sein Steckenpferd war der Wasserbau.

Wittenberge | „Wasser muss ablaufen können, Wasser muss man stauen können und man muss das Wasser in der Hand haben“. Herybert Schulz sagt das mit Überzeugung. Kein Wunder, hat er doch sein Leben lang im Wasserbau verbracht. Und dabei Spuren hinterlassen. Am Montag wird er 90 Jahre alt. Im Vorfeld erzählte uns der Jubilar in einem Gespräch einiges über seinen inter...

