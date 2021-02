Landrat ist verantwortlich : Schulöffnungen in der Prignitz

Landrat muss über Schulöffnung entscheiden.

Potsdam/Perleberg | Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hält die Öffnung der Grundschulen in der Prignitz trotz eines Inzidenzwerts von 218 weiter für vertretbar. In der Prignitz hätten Infektionen in einzelnen Einrichtungen zu einem hohen Inzidenzwert gefüh...

